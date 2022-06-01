Командование ССО опубликовало эксклюзивный материал о «работе» спецназовцев в боях за Северодонецк

Командование Сил специальных операций опубликовало видео о работе боевых групп в окрестностях Северодонецка в Луганской области.

Видео размещено на странице Командование в Facebook.

Украинские спецназовцы рассказали о своих боевых задачах и тактике оккупантов.

- Враг преимуществом снарядов забрасывает всю территорию, не важно, там наши войска или гражданские люди, враг не разбирает, - рассказывают украинские спецназовцы.

– Враг сносит с лица земли населенные пункты, дальше пытается продвинуться, но на этом участке он продвинуться не может, потому что Вооруженные Силы держат удар и враг несет большие потери, – добавляют наши бойцы.

Спецназовцы рассказали, что перед их спецподразделением стоит задача разведки, доразведки, наведение артиллерии, чтобы поражать технику и живую силу противника.

– Если человек профессионал, то солдатам не нужно героизма, они свою задачу выполняют, – подытожил наш защитник.

Отмечается, что боевые группы ССО Украины вместе с другими подразделениями Сил обороны мужественно и решительно продолжают борьбу за Северодонецк.

Напомним, ранее Силы специальных операций ВСУ опубликовали рассказ оператора ССО об обороне Николаевского аэропорта в марте текущего года.