«Мы – поколение, которое должно подготовить армию к тому, чтобы снова сражаться в Европе», - Глава британских ВС

Глава британской армии сказал своим войскам, что они должны «подготовиться к войне в Европе еще раз», чтобы победить силы владимира путина.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Sky News.

Генерал Патрик Сандерс, в понедельник заменивший в должности главы Генштаба Британии Марка Карлетона Смита, предупредил солдат о вызовах, с которыми они сталкиваются на фоне войны в Украине.

«Теперь существует острый императив создать армию, способную воевать вместе с нашими союзниками и победить россию в битве. Мы – поколение, которое должно подготовить армию к тому, чтобы снова сражаться в Европе», - добавил он.

Глава армии сказал, что он «первый начальник генерального штаба с 1941 года, который взял на себя командование армией в тени сухопутной войны в Европе с участием континентального государства».

«Вторжение россии в Украину подчеркивает нашу основную цель – защитить Соединенное Королевство, будучи готовыми воевать и выигрывать войны на суше», - сказал генерал.

Напомним, британский премьер-министр Борис Джонсон опубликовал колонку в авторитетном издании The Sunday Times о необходимости долгосрочной поддержки Украины на фоне затяжной войны с россией.