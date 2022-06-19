В Верховной Раде предложили правительствам других стран разорвать налоговые договора с россией

Народные депутаты Верховной Рады Украины решили предложить правительствам других стран разорвать налоговые договора с россией.

Соответствующее постановление об обращении к правительствам и парламентам иностранных государств поддержали нардепы Рады, сообщает глава партии «Слуга народа» Анна Шуляк.

Она сообщила, что проект постановления предлагает обратиться в правительства и парламенты иностранных государств с просьбой пересмотреть международную налоговую политику в отношении россии и, в соответствии со статьей 54 Венской конвенции о праве международных договоров, приступить к процедурам, необходимым для прекращения действия соответствующих договоров во избежание двойного налогообложения.

Напомним, с 1 июля 2022 Украина введет визовый режим въезда для граждан рф.