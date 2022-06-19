Пилипенко рассказал о том, в каких условиях россияне содержат пленных на Южном направлении: «Было два места, где людей удерживали – подвал и яма»

Глава Шевченковской ОТГ Олег Пилипенко, которого недавно освободили из плена оккупантов, рассказал, в каких условиях российские военные держат людей.

Об этом он рассказал в интервью «Преступности.НЕТ».

Как известно, 10 июня из плена российских оккупантов в Украину вернули нескольких украинцев, в том числе главу Шевченковской объединенной территориальной громады Олега Пилипенко.

В Чернобаевке, куда его отвезли сначала, людей, в основном, держали в подвале, либо в яме, накрытой палаткой.

— Поначалу у нас был подвал. Вообще было два места, где людей удерживали – подвал и яма. Просто вырыта яма во дворе. Сверху могла быть палатка. Ну просто очень большое количество людей, а их не было реально где содержать. Конечно, что с питанием в начале войны у самих россиян были проблемы, я уже не говорю, чтобы кормили пленных. Это был стакан чая горячего и какие-то армейские галеты, - сказал Пилипенко.

Его с водителем разместили в небольшой комнате, потому что Пилипенко часто водили на допросы.

— Эта комнатка находилась непосредственно в штабе, потому что на допросы меня довольно часто водили, тем более что две разные структуры проявили любопытство. Поэтому мы были в комнатушке все время, кроме первого дня, с 11 по 16 марта мы были на территории этого штаба, - отметил Олег Пилипенко.

В Новой Каховке тюрьму сделали из помещений Национальной полиции. Военнопленных держали в ангарах.

— Это были помещения Национальной полиции, там пытались сделать народную полицию. Там содержались гражданские, местные или привозимые. Рядом были еще ангары, где содержались военнопленные. Их там долго не удерживали, вели на допрос, потом в Крым, потом уже Россия. То есть те, которые в первые дни попадали в плен, очень часто они оказывались в россии, буквально через 5-6 дней, - рассказал Пилипенко.

Напомним, еще пятеро украинцев вернулись из плена.

Также напомним, усилиями Главного управления разведки Министерства обороны из российского плена освободили украинского летчика, подполковника Романа Василюка.

Отметим, Украина провела обмен пленными с рф. Домой вернули 19 человек, из которых 10 военных (включая 2 офицеров) и 9 гражданских.