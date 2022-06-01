Это был не допрос для информации. Это было избиение в разных формах: Глава Шевченковской ОТГ о том, как оккупанты обходились с ним в плену

Глава Шевченковской ОТГ Олег Пилипенко рассказал о том, как с ним обходились в плену оккупанты.

Об этом он рассказал в интервью «Преступности.НЕТ».

По словам Пилипенко, оккупантов он их, в основном, интересовал, как ценный ресурс для обмена. Его хотели обменять на русского офицера и с этими требованиями оккупанты хотели обратиться к украинскому руководству.

Также оккупанты хотели узнать, где размешены позиции ВСУ на территории Шевченковской ОТГ. Помимо этого, рашисты предлагали Пилипенко перейти на их сторону.

— Наверное, такое желание у них было. Но когда они увидели, что в течение двух месяцев я удерживал свою принципиальную позицию и не иду на контакт… Как правило, они обещают сразу тебя освободить, найти работу, гарантируют личную и имущественную безопасность, - рассказал Пилипенко.

Также его били, причем, делали это, в основном, буряты или калмыки.

— Давайте скажем так: тайский массаж, но вместо тайцев там были буряты. Иногда были калмыки, иногда европейского типа люди. У моего водителя, которого не избивали, но он видел то, что делали со мной, после обмена произошел инсульт. Он пытался по-отцовски меня обходить, согреть, потому что было очень холодно. И он еще потом переболел воспалением легких, - рассказал Олег Пилипенко.

В Чернобаевке, где его держали изначально, от него особо ничего не хотели – его просто избивали.

— Их задача была не в том, чтобы получить информацию, потому что я ею не владел, потому что это специфическая информация, которой владеют военные. Их мотивация была в том, что они получили человека, причастного к гибели их подразделений. Это не был допрос для информации. Это было просто избиение во многих сложных формах и проявлениях, - отметил глава ОТГ.

Напомним, украинские граждане по возвращении домой из российского плена рассказывают об унижениях и бесчеловечных условиях содержания.