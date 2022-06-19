Патриарх Кирилл заявил, что оккупанты «защищают россию на поле боя» в Украине

Патриарх РПЦ Кирилл заявил, что российские оккупанты, которые вторглись в Украину, «защищают россию на поле боя».

Кирилл в Пензе после освящения Спасского кафедрального собора, пишет Радио Свобода.

«Наши молодые ребята сейчас защищают россию на поле боя».

По мнению Кирилла, российскими военными в Украине движет внутреннее нравственное чувство, основанное на православной вере.

Глава РПЦ заявил, что священники, которые «опекают» российских военных, якобы рассказывают ему о многочисленных примерах мужества и самопожертвования среди них. Патриарх считает, что это «не от высокой зарплаты», а от «нравственного чувства».

Кирилл также высказал мнение, что западный мир сейчас переживает «упадок веры», а в россии постоянно открываются новые храмы, что он назвал «божьим чудом». По словам Кирилла, храмы строятся «к ужасу западного мира».

Напомним, Великобритания ввела новые санкции против рф. В частности, в санкционный список попал патриарх Кирилл.