Украина выберет страну, которая будет в рф предоставлять визы россиянам

Украина выберет страну, которая будет представлять ее интересы в россии для предоставления гражданам страны-агрессора виз для въезда в Украину.

Об этом сказал министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телемарафона.

Как известно, с 1 июля 2022 Украина введет визовый режим въезда для граждан рф.

Немчинов сказал, что Министерство иностранных дел сейчас работает над этим вопросом выбора страны-представителя интересов Украины. Он также подчеркнул, что у Украины есть действующие договоры с визовыми центрами на территории рф, о чем проинформировал на заседании правительства замминистра иностранных дел Николай Точицкий.

«Во-вторых, будут предоставлены предложения президенту Украины для того, чтобы выбрать страну, которая будет представлять временно интересы Украины в российской федерации», – отметил он.

По словам Немчинова, после принятия соответствующего решения МИД проинформирует граждан Украины и рф о способе получения визы, ее стоимости и других особенностях процедуры.

Напомним, нраждане Украины, которые были вынуждены выехать за границу, смогут оформить паспорта за пределами страны.