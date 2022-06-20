Жителям Киевщины, в чьих домах побывали оккупанты, предлагают заказать радиологическое обследование – многие рашисты побывали в Зоне отчуждения

Жителям Гостомельской поселковой и Бучанской, Ирпенской городских территориальных общин, советуют заказать радиологическое обследование, в случае если на их дворах или в квартирах находились оккупанты.

Об этом сообщает «Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности».

«Если оккупационные войска страны-агрессора находились на территории вашего дома и оставили следы своего пребывания, предлагаем предоставить запрос на радиационное обследование», - говорится в сообщении.

Отмечается, что, учитывая, что техника российской армии совершила вторжение в Украину с территории Зоны отчуждения, существуют риски, связанные с переносом радиоактивного загрязнения за ее пределы.

«Заказать обследование можно, заполнив форму по этой ссылке, или обратившись по номеру (044) 422 55 43 к специалистам», - добавили в сообщении.

Напомним, ранее жителям белорусского Брагина рекомендовали избегать контактов с размещенными там российскими оккупантами, ранее покинувшими Чернобыльскую зону отчуждения в Украине, где базировались в наиболее зараженном лесу.