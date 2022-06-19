«Стоит ожидать от России усиления враждебной активности не только против Украины, но и против Европы»: Зеленский о возможной реакции РФ на решение ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский назвал следующую неделю сверхважной в истории Украины и предупредил, что из-за того, что Европейский Союз должен определиться относительно кандидатства нашего государства до вступления в ЕС, россия может усилить свою враждебную активность не только против украинцев, но и против Европы.

Такое заявление Зеленский сделал во время своего обращения к нации.

«Завтра начинается историческая неделя. Одна из самых важных за все время с 1991 года. Неделя, когда мы услышим ответ от Европейского Союза о статусе кандидата для Украины. И в такую неделю следует ожидать от России усиления враждебной активности. Специально – показательно. И не только против Украины, но и против Европы. Готовимся. Предупреждаем партнеров. И благодарим всех, чья сила сегодня – это наша победа завтра», - сказал Зеленский.

Главное из обращения Президента Украины: