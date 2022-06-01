Пионерский салют, книги о Сталине, песни Газманова: Освобожденные из плена украинцы прибыли в Николаев, где рассказали о пытках и издевательствах россиян

В Николаев прибыли пятеро украинцев, освобожденных из плена по обмену. Четверо из них провели в плену 109 дней.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций, корреспондент которого пообщался с уволенными украинцами.

Как пишут журналисты, уволенные – работники конюшни и пилорамы из-под Гостомеля. Их вывезли сначала в Гомель, затем в Курск, а оттуда в Севастополь. Все они гражданские. Но это не спасло их от пыток и издевательств.

«Кроме «привычных» физических пыток, они подвергались прихотливой психологической. Приветствовать тюремных надзирателей нужно было пионерским салютом. Их заставляли читать и пересказывать советские книги — о пионерах-героях и жизнеописаниях Сталина. Изучать и петь русский гимн, а также целый набор русских песен: «Мы – русские, с нами Бог!», «Дядя Вова, мы с тобой» и песни Газманова», - отметили в Центре стратегических коммуникаций.

Иногда приходилось петь до шести часов подряд. Если кто-то плохо пел, избивали или заставляли приседать 150 раз.

«Мы теперь физически ненавидим все русское», — приведут в Центре слова уволенных мужчин.

Напомним, что ранее, в интервью «Преступности.НЕТ», председатель Шевченковской ОТГ Олег Пилипенко, находившийся в плену оккупантов три месяца, рассказал о том, что происходило с ним в неволе.