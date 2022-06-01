ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Украинская авиация уничтожила ротно-тактическую группу и опорный пункт оккупантов

В четверг, 24 февраля, в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.
После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.
Хронология событий 19 июня по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 20 июня.
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00:30 Украинская авиация уничтожила ротно-тактическую группу и опорный пункт оккупантов.
«Воздушные силы Вооруженных сил Украины продолжают выполнять задачи по защите суверенитета и государственной целостности Украины. Истребители Воздушных сил патрулируют воздушное пространство и прикрывают действия ударной авиации, которая наносит ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов на нескольких направлениях», - сообщил пресс-секретарь ВС Юрий Игнат.
Уничтожена техника и живая сила ротно-тактической группы, а также один из опорных пунктов российских захватчиков.
00:05 Враг снова обстрелял Сумскую область. Было нанесено более 10 ударов. Как сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, под обстрел врага попала Середино-Будская громада:
«После обеда россияне открыли минометный огонь, 10 прилетов по территории общины, 3 из которых по территории самого города. По предварительным данным, жертв нет, информация о разрушении уточняется».