ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Украинская авиация уничтожила ротно-тактическую группу и опорный пункт оккупантов

В четверг, 24 февраля, в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 19 июня по этой ссылке.



В этой новости мы будем следить за событиями 20 июня.

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00:30 Украинская авиация уничтожила ротно-тактическую группу и опорный пункт оккупантов.

«Воздушные силы Вооруженных сил Украины продолжают выполнять задачи по защите суверенитета и государственной целостности Украины. Истребители Воздушных сил патрулируют воздушное пространство и прикрывают действия ударной авиации, которая наносит ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов на нескольких направлениях», - сообщил пресс-секретарь ВС Юрий Игнат.

Уничтожена техника и живая сила ротно-тактической группы, а также один из опорных пунктов российских захватчиков.

00:05 Враг снова обстрелял Сумскую область. Было нанесено более 10 ударов. Как сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, под обстрел врага попала Середино-Будская громада: