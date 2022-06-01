Война на Николаевщине: ВСУ ликвидировали 28 оккупантов, гаубицу и танк

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 19 июня доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 20 июня, происходящими на территории Николаевской области.

Информация постоянно обновляется:

07:34 На Южнобугском направлении враг совершал огневое поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Красный Яр, Мураховка, Калиновка, Зеленый Гай, Квитневое, Поляна, Красная Долина, Широкое, Благодатное, Заря и Лупарево, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

07:16 На линии столкновения обстановка находится под контролем сил обороны. Враг держится оборонительных рубежей, но пытается проводить воздушную разведку, обстреливать артиллерией и наносить ракетные удары по тылу наших позиций и освобожденным населенным пунктам, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Скованный в продвижении по суше, противник активизирует воздушные удары. В районе Апостолового вражеский истребитель применил по нашему бомбардировщику крылатую ракету класса «воздух-воздух». Украинский пилот профессионально уклонился от атаки.

Также на Херсонщине вражеский Ка-52 пытался ударить по нашим позициям, но предпочел маневр и бегство под огнем достойного отпора.

На Николаевщине зенитно-ракетным подразделением точно уничтожен беспилотный разведчик.

Общие потери врага по результатам выполнения нами огневых задач составили 28 рашистов, 152-мм пушку-гаубицу, танк и два военных автомобиля.

В Черном море корабельная группировка врага пополнила состав. Отныне там караулит три надводных и три подводных носителя крылатых ракет, чей общий арсенал составляет 36 ракет, а также три БДК.