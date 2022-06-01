В Офисе президента считают невысокой вероятность масштабного участия беларусской армии в войне против Украины

беларусь уже приняла участие в агрессии против Украины, предоставив россии свою территорию для запуска ракет и российских войск. Однако масштабно воевать против Украины беларусь вряд ли будет.

«Безусловно, беларусь приняла участие в агрессии - именно с ее территории стартовали первые ракеты, оттуда напали российские войска. Однако мы считаем, что белорусский народ не поддерживает эту идею. Безусловно, они предоставили свою территорию для российских войск. Но вероятность масштабного участия в войне белорусской армии не очень высока именно из-за настроений народа беларуси», - заявил он.

Ермак убежден, что беларусь должна нести ответственность за фактическое соучастие в войне - пропорционально объемам этого соучастия.

«Сегодня в санкционном пакете они идут вместе с россиянами. Безусловно, при определении потерь и компенсационных моментов мы будем принимать это во внимание и использовать. Но также стратегически важно, что Беларусь неактивно участвует в войне», - подчеркнул он.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что в беларуси на сегодняшний день нет такой концентрации войск, которая была на 24 февраля.