«Процесс по их освобождению не останавливается ни на час», – Ермак о пленных защитниках Мариуполя

Взятые в российский плен защитники «Азовстали» живы, но в каких условиях их содержат, неизвестно. Процесс их освобождения продолжается.

Об этом в интервью LB.ua рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

– Знаем, что они живы. Что касается условий, то этот вопрос тоже отслеживается. Сказать четко, в каких условиях, мы пока не можем. Но мы точно знаем, что они живы. ГУР постоянно держит это на контроле, с некоторыми из них есть связь, и процесс по их освобождению не останавливается ни на час. Я очень надеюсь, что он войдет в свою активную фазу, и мы начнем возвращать наших героев в Украину, - отметил Ермак.

При этом он добавил, что процесс переговоров по обмену сложен, детали должен сообщать пресс-центр, созданный при центре ГУР относительно пленных.

– Поскольку переговоры и консультации продолжаются, каждая деталь имеет значение, процесс очень непрост. Я бы не хотел своими словами и информацией как-то навредить этому процессу, - заявил глава ОП.

По словам Ермака, задачей ГУР на первом этапе было сохранение жизни бойцов, и эту задача ГУР выполнило.