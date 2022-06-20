Инспектору рыбхоза Николаевщины объявили подозрение за сотрудничество с оккупантами в Херсоне

Главному государственному инспектору Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины в Николаевской области, перешедшему на сторону врага, заочно сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре и Госбюро расследований.

По данным следствия, чиновник, во время оккупации Херсона, добровольно дал согласие на сотрудничество с оккупационными властями рф и начал «службу» в подчинении оккупационной администрации рф.

Предатель возглавил незаконно созданный в Херсоне» отдел охраны окружающей среды и водных биоресурсов администрации рф».

Мужчина помогает оккупантам пользоваться водным транспортом Херсонского природоохранного патруля, выдает разрешения на рыбный промысел, а также занимается подбором кадров для созданного «отдела» и агитирует других предать Украину.

Инспектору сообщили о подозрении в добровольном занятии гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора (часть 5 статьи 111-1 УК Украины).

Досудебное расследование осуществляется Территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в городе Николаеве.

Напомним, как в Баштанке депутаты не смогли отстранить от должности замглавы райсовета Мезину, которую подозревают в сотрудничестве с оккупантами.