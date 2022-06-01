«Полегло процентов 70»: Оккупант рассказал о потерях захватчиков при штурмах на Луганщине

Оккупанты несут огромные потери в боях на востоке Украины.

Об этом рассказывает пленный уроженец Луганска, которого мобилизовали на войну в рядах «народной милиции лнр».

В частности, он упоминает Рубежное, где в боях за одну улицу пало 70% от его роты. А взять ее оккупанты не могли почти месяц. Это при том, что на восточном участке фронта враг имеет численное преимущество по меньшей мере в 20 раз.

«Улицу ленина (сейчас Владимирская, – прим.) мы проходили в общей сумме недели 3, может 4», – признается пленник.

Продвигались с такими боями и потерями, что «за это время были большие разрушения, большие потери… от роты процентов 70».

Потери россияне восполняли мобилизованными новобранцами. И из Рубежного «подкрепленную» таким образом бригаду отправили в Северодонецк. Там ВСУ встретили оккупантов шквальным огнем в промзоне. Это побудило захватчиков сдаться, чтобы по крайней мере сохранить жизнь.

В настоящее время этот и другие пленные из незаконных вооруженных формирований дают показания следователям СБУ.