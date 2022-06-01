Глава ОВА Ким рассказал о вероятности нападения на Николаев и Очаков

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким считает маловероятной высадку оккупантов возле Очакова. Также Ким полагает, что россияне не готовят наступление на Николаев.

Об этом Ким сказал в эфире телеканала «Freedom».

- Нет сухопутного сообщения с Очаковом кроме как через Николаев или Вознесенск. Поэтому мы считаем, что вероятность высадки десанта с кораблей крайне мала, потому что это ограниченные силы… Угроза того, что нападение будет на Николаев, сохраняется, но мы не видим сосредоточения сил с территории Крыма и Херсонской области для подготовки наступательных действий, - сказал Ким.