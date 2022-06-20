Экс-начальника радиотехнических войск рф приговорили к пяти годам тюрьмы – брал взятки дверьми и путевками

В Москве вынесли приговор бывшему начальнику Радиотехнических войск Воздушно-космических сил рф Андрею Кобану, который признал вину во взяточничестве - взятки, по данным СМИ, он брал деньгами, межкомнатными дверьми и путевками в Крым.

Об этом сообщает BBC.

Суд счел доказанным то, что генерал получил взятку в размере 11 милллионов 916 тысяч 240 рублей - наличными 5 миллионов рублей, а остальное имуществом и услугами. В частности, межкомнатными дверьми для загородного дома, пишет агентство «Интерфакс». Газета «Коммерсант» ранее писала, что генералу также был оплачен отдых с семьей в аннексированном Крыму.

Согласно открытым данным, Кобан командовал этим родом войск с 2013 года. Радиотехнические войска (РТВ) подчиняются ВКС рф, они были созданы в 1992 году для радиотехнического обеспечения зенитных ракетных войск и авиации противовоздушной обороны.

В июне 2015 года генерал докладывал, что войска начали получать не имеющие аналогов радиолокационные станции большой дальности обнаружения и работающие по баллистическим целям. В сентябре 2016 года участвовал в брифинге минобороны и утверждал, что российские средства радиолокации не обнаружили ракету, сбившую в небе над Украиной малайзийский «Боинг».

В январе этого года стало известно, что 235-й гарнизонный военный суд заключил его под стражу по делу о получении 5 миллионов рублей в качестве взятки. При этом под арестом он находился еще с ноября.

Сначала генерал не признавал вину, но в конце мая стало известно, что он сделал это, что позволило провести суд по сокращенной процедуре - без изучения доказательств следствия.

По версии следствия, в ноябре генерала арестовали после того, как он получил от руководителей Нижегородского научно-исследовательского института, срывавших оборонный заказ, 5 миллионов рублей за лоббирование их интересов.

Как писал «Коммерсант», ссылаясь на материалы дела, был сорван контракт на разработку оборудования для радиолокационных станций слежения за аэродинамическими и баллистическими объектами под кодовым названием «Мерцание».

Переговорив по телефону с руководством института, Кобан якобы сначала пригрозил штрафными санкциями и сокращением дальнейшего финансирования работ, а затем предложил гендиректору и главному конструктору по одному из направлений решить проблему за взятку.

Получив в своем кабинете 5 миллионов рублей и положив их в сейф, генерал, как писал «Коммерсант», отправился к руководству департамента минобороны рф по обеспечению государственного оборонного заказа и попросил о переносе сроков выполнения третьего этапа госконтракта. После этого все трое - генерал и двое сотрудников института - были задержаны.

Генерала уволили со службы, а после заключения сделки с прокуратурой и признания вины перевели из СИЗО под домашний арест.

Теперь суд приговорил его к пяти годам строгого режима и лишил звания генерал-майора запаса. Он не стал назначать Кобану штраф, однако постановил конфисковать его имущество на сумму взятки - 11 миллионов 916 тысяч 240 рублей. У обвиняемого конфискуют автомобиль КIA, участок земли в Подмосковье и расположенное на нем строение, уточняет «Коммерсант».

Вынося приговор, суд учел, что генерал участвовал в боевых действиях в Сирии.