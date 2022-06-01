В Черновцах поймали агента «днр», который готовил теракты на железной дороге

Контрразведка СБУ предотвратила серию масштабных диверсий на железной дороге, задержав вражеского агента в ходе многоэтапной спецоперации в Черновцах.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

По данным следствия, задержанный находился на агентурной связи подконтрольных россии спецслужб так называемой «днр». Он имеет паспорт гражданина Украины и Киевскую прописку, но долгое время находился на «консервации» в одной из ближневосточных стран.

После начала полномасштабной агрессии рф агент получил от своих «кураторов» задачу прибыть в Украину для сбора разведданных по транспортным каналам поставок вооружения и военной техники для нашего государства. Кроме того, злоумышленник должен был разведывать местонахождение резервуаров с горючим и дислокацию украинских военных подразделений на Буковине.

По результатам полученных данных, враг планировал совершить диверсии, в том числе взрывы на объектах железной дороги и логистических складах.

В настоящее время задержанному доложено о подозрении по части 1 статьи 258-3 («Участие в террористической группе или террористической организации») Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Спецоперацию по разоблачению и задержанию агента проводили контрразведчики и следователи СБУ в Черновицкой области при процессуальном руководстве прокуратуры.

Напомним, как в Черкасской области контрразведка задержала сторонника «партии Шария», который сливал информацию ФСБ и мог готовить теракт.