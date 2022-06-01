Глава Минобороны Резников считает, что война не закончится после смерти путина

Министр обороны Алексей Резников считает, что война Украины с россией не закончится в случае, если российский диктатор владимир путин лишится власти.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на Polsatnews.

- Никогда не думал, что только один человек в россии ненавидит Украину. Весь кремль проводит имперскую политику. Именно с ним нам и предстоит бороться, – сказал глава Минобороны.

Резников добавил, что он гражданский человек и не конкурирует с генералами.

- Главнокомандующий ВСУ знает, что я гражданский, потому что военных знаний у меня нет... Я не конкурент генералам. Мы уважаем друг друга, – пояснил министр.

Он привел в пример путина, который пытается руководить действиями российских войск в Украине и это ведет их к поражению.