В Мариуполе оккупанты начали эксгумацию тел погибших мирных жителей

Оккупанты начали откапывать тела погибших мариупольцев и отвозить их на тракторах в импровизированный морг возле магазина «Метро».

Об этом сообщил советника городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

«Оккупанты начали медленную эксгумацию умерших. Выкапывают трупы, грузят на тракторы и свозят в «Морг на Метро». Регистрация ведется исключительно при участии близких. Из-за жары из морга сразу до погребения в братских могилах. Не всегда установлены номера».

По словам Андрющенко, «обращение с погибшими как с мусором» стало нормой.

Кроме того, советник мэра добавил, что в городе остро стоит вопрос с поставкой питьевой воды и развозом гуманитарной помощи. Несмотря на анонсированные оккупантами развозы раз в неделю, в действительности набрать воду могут не все жители.

«По некоторым районам, где частично появилось водоснабжение, решают проблему через использование технической воды как питьевой. Для жителей Левобережного района проблема остается нерешенной», - отметил он.

Вместе с этим, в Мариуполе коллаборанты устроили «бизнес» на похоронах – безымянная могила стоит 20 тысяч гривен.