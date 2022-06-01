Работника Пивденноукраинской АЭС подозревают в поддержке оккупантов

Жителя Южноукраинскя, работающего на Пивденноукраинской АЭС, подозревают в изготовлении и распространении материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины.

Об этом сообщили в Южноукраинском городском суде.

По данным следствия, подозреваемый распространял пророссийскую пропаганду в соцсети «Одноклассники».

17 июня следственный судья Южноукраинского горсуда Александр Савин удовлетворил ходатайство следователя полиции о проведении обыска, с целью изыскания и изъятия материалов, в которых содержится оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины (часть 2 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, как выпущенная оккупантами по Киеву ракета «Калибр» пролетела критически низко над Пивденноукраинской АЭС.

Также напомним, как жительнице Николаева сообщили о подозрении за поддержку «русского мира» в соцсетях.