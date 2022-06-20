Верховная Рада утвердила Антикоррупционную стратегию Украины

Народные депутаты Украины на заседании 20 июня приняли законопроект №4135, определяющий направления государственной антикоррупционной политики на ближайшие годы.

Об этом сообщает «Бабель».

Так, антикоррупционная стратегия обеспечит системность на всех уровнях власти в предотвращении и противодействии коррупции. Разрабатывать проекты этой стратегии и государственной антикоррупционной программы будет Национальное агентство по предотвращению коррупции. Оно также будет оценивать эффективность мер и сможет инициировать пересмотр государственной антикоррупционной программы с учетом результатов мониторинга.

При НАПК создадут Координационную рабочую группу по вопросам антикоррупционной политики. Ее сопредседателями станут собственно глава НАПК и министр Кабмина. Состав Координационной рабочей группы утверждает правительство, в частности, с согласия в нее могут входить народные депутаты.

Глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк заявила, что это решение – это шаг вперед к кандидатству и членству Украины в Европейском Союзе.