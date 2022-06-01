Верховная Рада приняла законопроект, который позволит решить проблему свалок и мусора

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №2207-1-д «Об управлении отходами». За него проголосовало 282 народных депутата.
Об этом сообщили в Министерстве охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины.
- Украина наконец-то делает первый шаг на пути к цивилизованному управлению отходами. Мы уже отстали от европейских соседей на 20-30 лет. Фактически сегодня Украина является единственной страной в Европе, где государство не имеет контроля над отходами, а более 90% их захороняется в землю, - сказал министр Руслан Стрелец.
Принятие закона «Об управлении отходами» дает возможность начать изменения, необходимые Украине для того, чтобы стать членом Европейского Союза. Закон позволит:
- внедрить европейскую иерархию обращения с отходами;
- организовать планирование системы управления отходами на национальном, региональном и местном уровнях;
- закрыть старые свалки, а оставшиеся привести к европейским нормам;
- создать условия для построения в Украине современной мусороперерабатывающей инфраструктуры по европейским правилам и открыть границы для инвесторов;
- установить принцип «загрязнитель платит»;
- внедрить расширенную ответственность производителя, когда производитель продукции будет обязан обеспечить полную утилизацию упаковки, выпущенной на рынок вместе с товарами.
На основе этого закона будут разрабатываться ряд других необходимых секторальных законов. Конечная цель – сделать обращение с отходами более эффективным и безопасным для людей и окружающей среды.