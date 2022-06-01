Сбитый на Донбассе российский летчик оказался наемником-«вагнеровцем», - журналист

Сбитый возле Светлодарска российский летчик Андрей Федорчуков оказался наемником из ЧВК «Вагнер».

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

Напомним, что 18 июня воины 72-й механизированной бригады из ПЗРК «Игла» сбили под Светлодарском штурмовик Су-25 и захватили в плен российского воздушного террориста.

«Им оказался майор Андрей Владимирович Федорчуков, который на допросе признался, что является наемником частной военной компании «Вагнер» и участвует в убийстве украинцев за зарплату наемника – 205 тысяч рублей в месяц. Федорчуков на допросе показал, что целью его атаки был ротный опорный пункт ВСУ. Ранее он совершал вылеты на бомбардировку украинских городов».