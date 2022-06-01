На Юге Украины оккупанты провели радиоэлектронную разведку – в ГУР предполагают, что искали угрозы среди местного населения

В течение текущей недели на временно оккупированных территориях Юга Украины наблюдалась работа мобильной группы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы вооруженных сил рф.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

При работе указанных групп на каждой конкретной локации в радиусе от километра исчезала мобильная связь украинских операторов и блокировалась возможность просмотра украинских сайтов в сети Интернет.

После перемещения группы по локации доступ к украинским сайтам возобновлялся.