На Юге Украины оккупанты провели радиоэлектронную разведку – в ГУР предполагают, что искали угрозы среди местного населения

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20.06.2022 18:48

В течение текущей недели на временно оккупированных территориях Юга Украины наблюдалась работа мобильной группы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы вооруженных сил рф.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

При работе указанных групп на каждой конкретной локации в радиусе от километра исчезала мобильная связь украинских операторов и блокировалась возможность просмотра украинских сайтов в сети Интернет.

После перемещения группы по локации доступ к украинским сайтам возобновлялся.

«Вероятно, что главная задача указанных групп – поиск проукраински настроенных лиц и членов их семей», – отметили в ГУР.

Фотофакт