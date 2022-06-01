В Запорожской области коза зацепила «растяжки» оккупантов – от взрывов пострадали несколько захватчиков

В Запорожской области коза задела «растяжки», которыми оккупанты хотели обезопасить себя, но в итоге оказались жертвами своих же гранат.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
«Во временно оккупированном селе Конские Раздоры Запорожской области в помещении местной больницы разместились около 40 военных оккупационной армии. С целью «круговой охраны» они рассредоточили по периметру больницы взрывные устройства в виде «растяжек». После этого с территории одного из близлежащих хозяйств зашла коза. В результате хаотического движения животное «обезвредило» несколько гранат. В результате цепного срабатывания боеприпасов несколько рашистов получили ранения разной степени тяжести», – говорится в сообщении.