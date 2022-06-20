Экс-мэру Киева Черновецкому сообщили о подозрении – он выступил за признание границ «ДНР» и «ЛНР»

Бывшему мэру Киева Леониду Черновецкому сообщили о подозрении по факту публичных призывов к изменению государственной границы Украины (часть 1 статьи 110 Уголовного кодекса Украины). Ранее он призвал признать границы террористических «ДНР» и «ЛНР».
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.
По данным следствия, на следующий день после начала полномасштабного вторжения рф экс-мер столицы на своей странице в «Facebook» разместил публикацию о возможности и даже необходимости признания границ террористических организаций – «ДНР» и «ЛНР».
«Согласно выводам судебной лингвистической экспертизы, эта публикация содержит публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины», - отмечено в сообщении.