Экс-мэру Киева Черновецкому сообщили о подозрении – он выступил за признание границ «ДНР» и «ЛНР»

Бывшему мэру Киева Леониду Черновецкому сообщили о подозрении по факту публичных призывов к изменению государственной границы Украины (часть 1 статьи 110 Уголовного кодекса Украины). Ранее он призвал признать границы террористических «ДНР» и «ЛНР».

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, на следующий день после начала полномасштабного вторжения рф экс-мер столицы на своей странице в «Facebook» разместил публикацию о возможности и даже необходимости признания границ террористических организаций – «ДНР» и «ЛНР».