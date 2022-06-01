Парамедика «Тайру» могли обменять на сына «смотрящего» из окружения Кадырова

Парамедика Юлию Паевскую («Тайру») обменяли на сына Мурада Саидова Адама. Саидов-старший с 2014 года представляет в Крыму интересы главы Чечни рамзана кадырова.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

«Выяснилось, что обменяли «Тайру» на сына чеченского авторитета Мурада Саидова – Адама. Мурад Саидов до 2014 года жил в Украине, был членом ОПГ в Запорожской области и считался «смотрящим» по Мелитополю. После аннексии Крыма переехал туда и стал представлять интересы кадырова на полуострове. При этом его сын Адам остался вести дела на подконтрольной территории и после начала российского вторжения в 2022 был задержан».

«Состоялся обмен, условия которого стороны договорились не афишировать. Но информация просочилась к бесноватой пропагандистке Куксенковой с первого канала, которая, недолго думая, слила ее в телеграм. И у оккупантов заполыхало», - говорится в сообщении.

В рф недовольны тем, что «Тайру» обменяли не на российских военных, а на сына кадыровского авторитета.