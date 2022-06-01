Зеленский встретился с американским актером Беном Стиллером, прибывшим в Украину как посол ООН

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с голливудским актером Беном Стиллером, посетившим Украину как посол доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Бен Стиллер и представитель УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм Биллинг посетили Зеленского после поездки в деоккупированные населенные пункты Киевщины. Сегодня они побывали, в частности, в разрушенных жилых кварталах Ирпеня, где пообщались с людьми, пережившими оккупацию.

- Одно дело – видеть эти разрушения по телевизору или в соцсетях. Другое дело – увидеть все это своими глазами. Такое впечатляет гораздо сильнее, – сказал Бен Стиллер.

- То, что вы увидели в Ирпене – безусловно, страшно. Но еще страшнее даже просто представить, что происходит в населенных пунктах, которые находятся под временной оккупацией на востоке, – отметил Владимир Зеленский.

Президент и посол ООН обсудили потребности временно перемещенных лиц в Украине, а также тех, кто находится в Польше, которую Бен Стиллер посетил накануне. Отдельно Глава государства сделал акцент на нарушении прав принудительно депортированных в россию украинцев, в том числе детей. Владимир Зеленский и делегация обсудили пути дальнейшего сотрудничества украинских властей с УВКБ ООН.