ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Опубликован документальный фильм об украинских вертолетных рейдах на «Азовсталь»

В четверг, 24 февраля, в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 20 июня по этой ссылке.



В этой новости мы будем следить за событиями 21 июня.

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00:17 Украинские военные с острова Змеиный, попавшие в плен в самом начале широкомасштабного вторжения россии, остаются в плену. По официальной информации – 75 человек, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук.