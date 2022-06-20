«россия – это зло, которое можно успокоить только на поле боя», - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что рф можно «успокоить» только на поле боя.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- россия очень нервно воспринимает нашу активность, снова обстрелы Харькова, Одессы, опять попытки жестких наступательных действий на Донбассе. Это зло, зло которое можно успокоить только на поле боя. Защищаем Лисичанск, Северодонецк, весь этот район, где наиболее сложные и тяжелые бои, но там наши парни и девушки. Оккупанты получают ответ на свои действия против нас. Благодарен армии и разведке, которые это обеспечивают, - сказал Зеленский.