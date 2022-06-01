Война на Николаевщине: ВСУ уничтожили еще 25 оккупантов с техникой и три склада боеприпасов

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 20 июня доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 21 июня, происходящими на территории Николаевской области.

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07:14 Обстановка в зоне ответственности сил обороны юга динамичная и напряженная, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Активность наших действий вынуждает врага применять отчаянные средства воздействия. Ограниченный в маневрах и скованный в продвижении вперед, противник на суше пытается удерживаться на крайнем обустроенном рубеже обороны.

Тем временем с воздуха и временно оккупированного Крыма наносит массированный ракетный удар. Четыре ракеты Х-31А из вражеского истребителя и одна ракета типа «Оникс» из берегового ракетного комплекса были направлены на Очаков и попали в сельскохозяйственные угодья в пригороде. Остальные «Ониксы» – были адресованы Одесщине. В дельте Дуная повреждены жилые дома на островах, в Белгород-Днестровском районе – попадание у кладбища и возле объекта промышленной инфраструктуры. Без жертв и пострадавших. В Одессе, в результате попадания в логистический продуктовый состав погиб один гражданин - охранник.

Также в Херсонской области по нашим позициям наносился авиационный удар вертолетом противника Ка-52. Без потерь. В ответ нашими вертолетами также атаковано скопление противника.

Пытаясь усилить свое влияние на нашу оборону и контрнаступательные действия, враг применил запрещенные нормами международного гуманитарного права зажигательные боеприпасы.

Нашими ракетно-артиллерийскими и другими подразделениями при выполнении огневых задач обеспечено уменьшение вражеской армии на 25 рашистов, танк Т-62, самоходную реактивную установку разминирования «Метеорит», мощную станцию ​​связи, радиолокационную станцию ​​и станцию радиоэлектронной борьбы, две единицы военной автомобильной техники и три склада боеприпасов.

При попытке провести воздушную разведку на Николаевщине враг также лишился двух БПЛА типа «Орлан-10».

Корабельная группировка врага в северо-западной части Черного моря в настоящее время состоит из пяти кораблей, подводной лодки и четырех БДК. Остальные флоты, вопреки паническим вбросам вражеской пропаганды, находятся в пунктах базирования.