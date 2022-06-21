На Северодонецком «Азоте» остаются около 300 гражданских – оккупанты не дают провести их эвакуацию

На предприятии «Азот» в Северодонецке в настоящее время находятся около 300 гражданских лиц. На территории завода идут ожесточенные бои.

Об этом на брифинге сообщила вице-премьера по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

По ее словам, в отличие от «Азовстали» на комбинате в Северодонецке нет разветвленной сети бомбоубежищ.

Верещук сообщила, что ранее украинская сторона официально добивалась от захватчиков открытия гуманитарного коридора для эвакуации гражданских, находящихся на территории предприятия, но этого не произошло.

Вице-премьер-министр также подчеркнула, что украинская сторона и международные организации, подключенные для решения вопроса по эвакуации, должны получить подтверждение добровольного желания гражданских покинуть «Азот».