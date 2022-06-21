Российский журналист продал свою нобелевскую медаль за $103,5 миллиона, которые отдаст на помощь украинским детям

Соучредитель и главный редактор российской «Новой газеты» Дмитрий Муратов продал с молотка свою нобелевскую медаль премии мира 2021 года за рекордные 103,5 миллиона долларов США, которые планирует пожертвовать на помощь украинским детям.

Об этом сообщили на сайте американского аукционного дома Hertage Auctions.

Деньги журналист обещает направить ЮНИСЕФ в помощь украинским детям-беженцам.

Муратов надеется, что это станет примером подражания и люди будут продавать свои ценные вещи для помощи украинцам.

Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса были удостоены Нобелевской премии мира в 2021 году «за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».

О намерении продать медаль Муратов сообщил в конце марта этого года. Он выступил против российского вторжения в Украину и призвал прекратить боевые действия.

«Новая газета» вскоре после этого объявила о приостановке работы. Формальной причиной стало получения второго предупреждения «роскомнадзора» об отсутствии в материалах издания маркировки иноагентов.