ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Украинские воины взяли в плен взвод оккупантов

В четверг, 24 февраля, в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям.

Хронология событий 22 июня по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 23 июня.

Хронология событий:

22:33 ВСУ взяли в плен 25 российских солдат.

22:31 В 72-й бригаде ВСУ сообщили, что погиб командир батальона, майор Андрей Верхогляд. Его называют одним из лучших командиров, гордостью бригады. Верхогляд был удостоен награды Народный герой Украины, он известен по боям в районе Авдеевки в 2017 году.

22:28 Украинские воины запускают три ракеты из «Точек-У» по вражеским складам боеприпасов.

19:39 На Северском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Старые Вырки, Атинское и Стариково. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

На Харьковском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Харьков, Русская Лозовая, Печенеги, Хрестище, Мосьпаново, Старый Салтов, Русские Тишки и Пришиб.

На Славянском направлении враг обстреливает гражданскую инфраструктуру из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах Богородичного, Адамовки, Дибровного, Курульки, Петровского, Вернополья и Мазановки. Наши воины отразили вражеский штурм вблизи Долины и Богородичного и заставили оккупантов отойти.

На Донецком направлении противник продолжает огневое влияние на подразделения Сил обороны. Основные усилия сосредоточили на Северодонецком и Бахмутском направлениях с целью установления контроля над населенными пунктами Северодонецк, Николаевка. Закрепляется на ранее захваченных позициях в районах Лоскутовки и Рай-Александровки. Пытается восполнить потери.

На Северодонецком направлении противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сиротино, Лисичанск, Северодонецк, Вороново и Мирная Долина. Подразделениями из состава 2-го армейского корпуса при поддержке отрядов росгвардии ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над Северодонецком. Боевые действия продолжаются.

Наши воины остановили наступление в направлении южной окраины Лисичанска, нанесли врагу потери и заставили отступить. Для возобновления наступления оккупанты выдвигают резервы. Наступательные действия противника вблизи Боровского украинские защитники также приостановили. Противник провел разведку боем в районе населённого пункта Белая Гора. Продолжил наступление в районе населенного пункта Рай-Александровка, продолжаются бои.

На Бахмутском направлении враг обстрелял из артиллерии разных калибров наши позиции в районах населенных пунктов Николаевка, Берестово, Клиново, Торецк, Новолуганское, Покровское, Луганское и Кодема. Армейская авиация захватчиков нанесла удар вблизи Клинового.

Оккупанты пытаются установить контроль над населенным пунктом Горское. Силами штурмовых групп из состава 1-го армейского корпуса захватили Николаевку. Провалом для врага завершилась разведка боем в районе населённого пункта Вершина. Противник безуспешно пытался сковать боем действия наших подразделений в районе Клинового.

В Новопавловском направлении враг обстреливал позиции наших войск из танков и артиллерии вблизи Павловки, Угледара и Пречистовки. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Павловка, Угледар и Шевченко. Вблизи последнего наши воины дали оккупантам жесткое сражение и заставили отойти. Для обнаружения слабых мест в нашей обороне оккупанты задействовали диверсионно-разведывательные группы в районах населенных пунктов Времовка, Новоселки и Нескучное. Украинские воины их успешно обнаружили, с большими потерями враг отошел.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. С целью недопущения переброса резервов на другие направления противник обстреливал позиции наших войск в районах Авдеевки, Песков, Опытного, Марьинки, Грушевого и Новополя. Попытку наступления врага в направлении Марьинки наши воины жестоко подавили.

19:32 Министерство обороны Украины опубликовало видео с боевого самолета ВСУ.

19:29 В Запорожской области российские кафиры разобрали и вывезли солнечную электростанцию вблизи города Токмак. По словам местных, панели разбирали и вывозили достаточно продолжительное время, сообщает ТСН.

Станция «Тоkmak Solar Energy» – это самая большая солнечная электростанция в Украине. Ее площадь – 96 га – около 100 футбольных полей. Мощность станции составляла 50 МВт. Раскуроченную сейчас станцию ввели в эксплуатацию в 2018 году. Она могла снабжать электроэнергией шесть районов Запорожской области, в том числе и курорты на побережье Азовского моря.

17:21 беларусь продолжает предоставлять свои ресурсы для помощи россии в вооруженной агрессии против Украины. В частности, там находятся специальные подразделения российских силовых структур, а также частных военных компаний.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов на брифинге, передает «Укринформ».

– На Волынском, Житомирском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил республики беларусь выполняют задачи по усилению участка государственной границы на ротационной основе, – сообщил Громов.

В то же время, по его словам, установлено, что на территории беларуси находятся специальные подразделения российских силовых структур, а также частных военных компаний.

В Генштабе не исключают, что «с целью подготовки диверсионно-разведывательных групп противника».

– В целом хочу отметить то, что беларусь продолжает предоставлять свои ресурсы для помощи россии в агрессии против нашей страны. Так, по имеющимся данным, под предлогом проведения занятий, тренировок, сборных мероприятий на базах хранения вооружения военной техники сейчас проводится обслуживание и снятие данной техники с хранения, - рассказал Громов.

Он подчеркнул, что «учитывая большие потери агрессора в вооружении, военной технике, а также несколько лучшее состояние и условия хранения некоторой техники на складах вооруженных сил беларуси, не исключается то, что наш сосед предоставит вооружение и военную технику указанную для российского агрессора, и данная техника в дальнейшем может быть перемещена на Донецкое или Херсонское направление ведения боевых действий для усиления группировок противника».

Кроме того, выявлено, что на территории бывшего аэродрома Зябровка в Гомельской области, который расположен в направлении Чернигова, беларусь активно проводит мероприятия по строительству военной инфраструктуры.

– Не исключается, что в дальнейшем в рамках существования так называемого союзного государства беларусь предоставит эту территорию для размещения очередной военной базы агрессора вблизи нашей государственной границы, - проинформировал Громов.

В то же время он подчеркнул, что «сохраняется угроза использования территории и воздушного пространства республики беларусь для осуществления ракетных обстрелов и не исключена переброска на территорию нашего государства диверсионно-разведывательных групп противника, прежде всего для совершения диверсии на путях логического обеспечения наших войск».

– Для масштабного наступления, хочу подчеркнуть, на большой площади нашей территории отсутствует со стороны республики беларусь достаточное количество сил и средств противника. Но на территории продолжаются демонстративные действия для сковывания и предотвращения переброски наших войск на другие направления, - добавил Громов.

17:14 Главные цели российской федерации за четыре месяца полномасштабного вторжения в Украину не изменились, анализ боевых действий позволяет утверждать, что россия ведет против Украины войну на истощение.

Об этом во время брифинга сказала заместитель министра обороны Анна Маляр, передает «Укринформ».

По ее словам, в ближайшее время российские войска постараются захватить Северодонецк и Лисичанск.

– Им нужен повод для того, чтобы их командованию объявить об установлении контроля над Луганской, Донецкой областями или выходе на административные границы этих областей. В дальнейшем враг планирует сосредоточить свои усилия на завладении крупнейшими городами Донетчины - Краматорск и Славянск. ВСУ готовы к любому развитию событий, - сказала заместитель министра.

Она добавила, что в Черном море россия продолжает блокировать украинские порты, прежде всего Одессы и Николаева, в результате чего у Украины нет возможности осуществлять экспорт сельхозпродукции.

Также, по словам Маляр, остается опасность возобновления врагом наступательных действий из белорусского направления.

Она подчеркнула, что в мировом масштабе полномасштабная агрессия россии против Украины является действительно большой войной по количеству и масштабам применения человеческого ресурса и оружия.

16:58 Вооруженные силы Украины вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

16:23 В городе Чугуев на Харьковщине утром 23 июня в результате вражеского обстрела ранения получили четыре человека, среди них - двое детей, сообщили в ГУ ГСЧС.

15:28 Над Покровском Донецкой области ПВО сбила вражескую ракету, сообщил мэр города Руслан Требушкин.

14:13 Над Одесчиной ПВО сбила две вражеские ракеты, сообщил спикер Одесской ОВА Братчук.

12:23 Пожар на нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровской области, который произошел в результате ракетного удара россиян 18 июня, потушили.

«Спасатели потушили пожар на нефтебазе в Новомосковском районе. Укрощали пламя более 108 часов», сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

Глава ОВА напомнил, что вражеская атака унесла жизни 3 человек, 14 получили ожоги и ранения. Восемь пострадавших находятся в больнице.

10:46 Оккупанты за сутки обстреляли в Донецкой области 14 населенных пунктов. Есть убитые и раненые мирные жители, сообщили в Нацполиции.

Россияне ударили ракетами ЗРС «С-300», реактивными системами «Смерч», «Град», «Ураган», артиллерией, танками. Под огнем врага находились Торецк, Славянск, Бахмут, Часов Яр, Авдеевка, Курахово, Ильиновка, Бересток, Очеретино, Георгиевка, Щербиновка, Ивановка, Пришиб, Зайцево.

Разрушены и повреждены 25 гражданских объектов – 18 жилых домов, из них два многоквартирных, сельскохозяйственный склад, коммунальное предприятие, станция мобильного оператора и т.д.

Полиция Донецкой области и СБУ открыли уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») Уголовного кодекса Украины.

09:38 В Сумской области ночь прошла тихо, но вечером 23 июня в Ахтырском районе автомобиль полицейских взорвался на мини во время патрулирования территории, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

«Двое сотрудников были ранены. Когда же на месте происшествия работали взрывотехники и следователи, раздался второй взрыв. В результате ранены еще пятеро. Один человек погиб на месте», – сообщил Живицкий.

09:36 Съемочная группа «Военного телевидения Украины» сняла уничтожение артиллерией российских оккупантов гражданской инфраструктуры в Лисичанске.

«Город страдает от плотного огня российских захватчиков На этом направлении рашисты сосредоточили более сотни единиц РСЗО. А ствольной артиллерии и минометов здесь столько, что россияне просто покрывают плотным огнем целые кварталы. Многочисленные потери среди мирных горожан», – отметили в Генштабе ВСУ.

09:32 Минувшей ночью российские оккупанты продолжали совершать террор и обстреливать гражданскую инфраструктуру в Харькове и Харьковской области, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Харькове вчера около 23 часов были обстрелы Индустриального района, произошел пожар на складских помещениях. Предварительно – никто не пострадал.

Также ночью снова оккупанты обстреляли город Дергачи, частично разрушено офисное здание.

В Чугуевском районе ночью россияне обстреляли пгт Печенеги, повреждено частное предприятие, произошел пожар. Обстрелы продолжились и утром. Разрушены частные дома. По предварительным данным, 7 раненых гражданских, из них 2 ребенка, информация уточняется.

На линии столкновения продолжаются активные боевые действия.

09:21 В украинских лесах и угодьях продолжают находить взрывоопасные предметы, «отправленные» нам российскими оккупантами. Так, в Винницкой области лесничие обнаружили вражескую крылатую ракету «Калибр», сбитую средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил еще 21 мая на пути к цели, сообщили в Генштабе ВСУ.

Военные напоминают, что обломки ракет или других боеприпасов чрезвычайно опасны. Боевая часть найденной ракеты весит 400 килограммов. При обнаружении подобных предметов сразу извещайте органы власти, полицию или военных.

08:58 В Генеральном штабе ВСУ обнародовали ориентировочные общие боевые потери противника с 24 февраля по 23 июля:

– личного состава - около 34430 (+200) человек ликвидировано, - танков ‒ 1504 (+8), - боевых бронированных машин ‒ 3632 (+18), - артиллерийских систем – 756 (+4), - РСЗО - 240 (+1), - средства ПВО - 99 (+0), - самолетов – 216 (+0), - вертолетов – 183 (+1), - БПЛА оперативно-тактического уровня - 620 (+6), - крылатые ракеты – 137 (+0), - корабли/катера - 14 (+0), - автомобильной техники и автоцистерн - 2548 (+5), - специальная техника – ​​60 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Данные уточняются.

08:21 Оккупанты отпустили из плена проректора Херсонского государственного университета Максима Винника, он уже находится на подконтрольной Украине территории, сообщил в Facebook ректор ХГУ Александр Спиваковский.

08:09 Россияне захватили еще два населенных пункта, в Лисичанске один человек убит и трое ранены, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Со вчерашнего Лоскутовка и Рай-Александровка оккупированы врагом. Впрочем, мы продолжаем сдерживать россиян в Северодонецке и Сиротино, отбиваем атаки от Золотого и Волчеяровки. Оккупанты уничтожают промышленность в Северодонецке. На этот раз огнем поражены территории кирпичного завода, стеклопластика, а также завода химического не стандартизированного оборудования. Повреждено здание II проходной «Азота». Российская армия «высвобождает» Северодонецк от жизни и рабочих мест. Несколько раз в течение 22 июня обстрелян Лисичанск. Зафиксированы разрушения в одной из школ города. За день получили троих раненых, которых госпитализировали в больницы Краматорска и Павлограда. Позавчера поздно вечером обнаружено тело мужчины без признаков жизни с поражениями, полученными при обстреле. Посчитаны новые разрушения в Новоивановке (восемь домов), Горном (восемь), Золотом (девять). Кроме того, за вчера российская армия нанесла авиационные удары по Верхнекаменцу, Северодонецку и Сиротиному, авиационно-ракетные удары – по Горскому», – сообщил глава Луганской ОВА.

08:02 Оккупанты продолжают обстреливать Криворожский район, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«Ночь снова с обстрелами. Враг 6 раз ударил по Криворожскому району. Коварно попал по жилым кварталам. В Апостолове ранены два человека. Их госпитализировали. Есть разрушение жилья. Город частично без света и воды. На улицах и подворьях после обстрела остались кассетные боеприпасы. Спасатели увели людей в безопасные места. Сейчас работают пиротехники. К настоящему времени уже обнаружено 16 кассетных элементов», – рассказал Резниченко.

07:42 Продолжается военная операция по поражению сил и средств противника на острове Змеином. Зафиксировано попадание в еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», сообщили в Оперативном командовании «Юг».

07:29 На Волынском и Полесском направлениях, в период 22 июня – 1 июля в Гомельской области, вблизи государственной границы с Украиной, будет продолжаться мобилизационное обучение вооруженных сил республики беларусь, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

В ходе него планируется отработать вопрос призыва военнообязанных запаса. В рамках мероприятий боевой подготовки также проводятся учения с подразделениями сил специальных операций беларуси с привлечением инструкторов вооруженных сил российской федерации. Основное внимание уделяется ведению диверсионно-разведывательной деятельности.

На Северском направлении подразделения противника продолжают находиться в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг содержит три батальонных тактических групп из состава 1-й танковой армии Западного военного округа и подразделения воздушно-десантных войск. Совершенствует оборонные позиции в районе населенного пункта Теткино Курской области. Агрессор продолжает обстрелы подразделений Сил обороны в приграничных районах Сумской области.

На Харьковском направлении подразделения противника основные усилия сосредотачивают на недопущении выхода Сил обороны в тыл действующей на Славянском направлении группировки оккупационных войск. Противник вел воздушную разведку в районах населенных пунктов Байрак и Рубежное.

На Славянском направлении группировка агрессора основные усилия сосредотачивается на улучшении тактического положения и выявлении слабых мест в обороне наших войск. Враг пытается создать условия для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвинково и Изюм – Славянск. В целях усиления группировки войск в районе города Изюм противник переместил в два танковых подразделения. Оккупанты планируют применить тяжелые огнеметные системы на Славянском направлении.

На Донецком направлении противник сосредотачивает основные усилия на установлении полного контроля над городом Северодонецк, ведении наступательных действий с целью оцепления наших войск в районе города Лисичанск и блокировании основных логистических путей.

На Северодонецком направлении противник овладел населенными пунктами Лоскутовка, Рай-Александровка. Ведёт штурмовые действия с целью установления контроля за населенным пунктом Сиротино. Осуществляет подготовительные мероприятия по форсированию реки Северский Донец. На Бахмутском направлении оккупанты ведут наступательные действия в направлениях населенных пунктов Золотое и Волчеяровка. Пытаются овладеть господствующими высотами в районе Берестового с целью установления контроля над трассой Бахмут – Лисичанск. Для усиления группировки на указанном направлении в район населенного пункта Новотошковское враг перебросил в одну батальонную тактическую группу из состава Центрального военного округа.

На Краматорском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел. Осуществляет обстрелы с целью сковывания действий подразделений Сил обороны и недопущения их переброски на другие направления.

На Южнобугском направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на недопущении проведения нашими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях. Осуществляют инженерное оборудование позиций.

На Николаевском направлении враг развернул в определенных районах артиллерийские подразделения. В дальнейшем не исключаются попытки ведения штурмовых действий в направлениях Киселевка – Посад-Покровское и Александровка – Лупарево с целью выхода на административные границы Херсонской области.

На Криворожском направлении агрессор осуществляет инженерное усовершенствование позиций. Корабли черноморского флота в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и разведке. Агрессор продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся пять носителей крылатых ракет морского базирования типа «Калибр» (суммарный залп - до 40 ракет).

Наши подразделения продолжают выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач по определенным направлениям. Украинские защитники наносят урон российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия.

00:32 Германия и Нидерланды поставили Украине 12 артиллерийских установок Panzerhaubitzen 2000

Об этом сообщила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, передает «УНИАН».

Также в Украину вернулась группа военнослужащих ВСУ, обучившихся управлению САУ.

00:21 В Энергодаре оккупанты продолжают похищать горожан и работников ЗАЭС, и это приобретает катастрофические масштабы, заявил мэр Дмитрий Орлов, передает «Энергоатом».

- Людей массово похищают, место нахождения части из них – неизвестно. Остальные находятся в очень тяжелых условиях: их пытают током и издеваются как физически, так и морально, – рассказал мэр.

Он подчеркнул, что срочно необходимо на самом высоком уровне решить вопрос обмена гражданских пленных, похищенных оккупантами.

00:12 Украинские воины вместе с дроном используют пушку 1947 года выпуска.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.