Война на Николаевщине: Оккупанты обстреляли три села и проводят воздушную разведку

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 22 июня доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 23 июня, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий:

19:19 В Генштабе ВСУ сообщили, что на Южнобугском направлении противник активных действий не вел. Обстреливал гражданскую инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии в районах населённых пунктов Добрянка, Николаевка и Трудолюбовка. Нанес авиаудар по позициям наших войск недалеко от Князевки. С целью выявления изменений в положении наших подразделений и корректировки огня вел воздушную разведку БПЛА.

В акватории Черного и Азовского морей корабельная группировка врага пытается поддерживать благоприятный оперативный режим. В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины находятся пять носителей высокоточного оружия.

19:12 Во время вчерашнего обстрела было повреждено одно из зданий «Николаевводоканала».

«От ударной волны вылетели окна, рабочие быстро остановили все насосы, отключили электроснабжение и спрятались в укрытие. Машинисты насосной станции канализации сами себя удивили. Настолько все слаженно сделали», – сообщили в водоканале.

Также оккупанты повредили водопроводную сеть города. После обстрела в воронке произошла утечка.

18:39 Глава Николаевской ОВА Виталий Ким об обстрелах Николаева:

- Враг применяет тактику устрашения людей. Они не знают, что делать с оккупированными территориями, потому что все местные жители поддерживают Украину. Выйти на административные границы Херсонской области они хотят уже больше двух месяцев, у них ничего не получается. Я не вижу у них возможности продвигаться на Николаев, – сказал Ким в эфире телеканала 1+1.

18:07 В Николаеве отменили угрозу артиллерийского обстрела.

18:03 В Николаевской области, кроме Вознесенского и Первомайского районов, отменили воздушную тревогу. В Николаеве остается угроза артиллерийского обстрела.

18:00 В оперативном командовании "Юг" сообщили, что противник продолжает ведение боевых действий, отступая на запасные рубежи обороны. При этом применяют тактику ракетных ударов, обстрелов тяжелой артиллерией и реактивными системами освобожденных или глубоко тыловых территорий.

На севере Херсонщины российская диверсионно-разведывательная группа, пытаясь проникнуть в тыл наших войск, подверглась огневому отпору и, понеся потери, отступила. На рассвете по одному из вражеских командно-наблюдательных пунктов и скоплению их военной техники нанесли удар вертолетами. За ночь подтверждено, что враг потерял 9 воинов, самоходную гаубицу "Мста-С" и легкий многоцелевой транспортер-тягач.

17:50 В Николаевской области объявили воздушную тревогу. Также в Николаеве объявлена угроза артобстрела.

16:43 В Николаеве снаряды оккупантов повредили братскую могилу солдат Второй мировой войны, сообщил мэр Александр Сенкевич.

15:06 Вражеские ракеты попали на территорию детско-юношеской спортивной школы и возле автозаправочной станции. Подробнее – по ссылке.

14:56 Николаев обстреливали тремя крылатыми ракетами наземного базирования из временно оккупированной территории Херсонщины, уточнили в Одесской мэрии со ссылкой на ОК «Юг».

13:21 В результате утреннего обстрела Николаева пострадал один житель города. У него осколочные ранения.

12:57 Отбой тревоги.

12:52 Последствия попадания одного из вражеских снарядов, выпущенных оккупантами по Николаеву утром 23 июня.

11:27 В Николаевской области объявили воздушную тревогу.

11:16 В Николаеве и в пригороде объявлена угроза артиллерийского обстрела.

11:12 Мэр Николаева подтвердил обстрелы и призвал жителей города находится в укрытиях.

11:08 В Николаеве раздались еще несколько «прилетов».

11:05 В Николаеве снова прогремел взрыв.

10:41 За прошедшие сутки в Николаевской области ранения получили пять человек. Детей среди пострадавших нет, сообщила глава облсовета Анна Замазеева.

Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

В общей сложности, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 267 граждан, пострадавших от атак оккупантов Николаевской области. Еще 101 пострадавший получил помощь амбулаторно.

10:01 В Николаеве раздался взрыв.

09:58 В ГСЧС показали еще кадры с предприятия в Николаеве, горевшего почти весь день после попадания российской ракеты.

09:36 Генерал полиции Вячеслав Аброськин показал фото и видео с территорий на границе Николаевской и Херсонской областей.

09:15 В ОВА обнародовали информацию о вражеских обстрелах в Николаевской области за минувшие сутки, по состоянию на 08:00 утра 23 июня.

В Николаеве 22 июня в результате обстрела российскими оккупантами 7 ракетами типа «Оникс» повреждения получили пять многоэтажных домов. От обломков и взрывной волны вынесло окна, в некоторых – повредило входную дверь в подъезд. Также разрушение разной степени в восьми частных домах (преимущественно это окна, входные двери, кровля, забор и т.п.). В результате обстрела в двух районах горела сухая трава. Пожар на общей площади 260 квадратных метров потушили спасатели ГСЧС. Еще один пожар возник на территории частного предприятия, где хранилось подсолнечное масло. В 19:40 пожар двух резервуаров с маслом был локализован и в 21:08 ликвидирован на площади 300 квадратов. В результате обстрелов трое гражданских получили ранения.

В Баштанском районе утром 22 июня была обстреляна Широковская громада. По предварительной информации, пострадавших нет. Неприятельские боеприпасы попали на территорию сельскохозяйственного предприятия.

В ночью с 22 на 23 июня обстрелам подверглось пгт Березнеговатое. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Продолжаются обстрелы в Березнеговатской громаде. Также продолжаются обстрелы деревень по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В Николаевском районе днем 22 июня и утром 23 июня зафиксированы обстрелы Галицыновской общины. Потерпевших нет.

Также днем 22 июня была обстреляна Шевченковская громада. Потерпевших нет.

Ночью 23 июня под обстрелами было село Новониколаевка Первомайской громады. В результате повреждены крыши и окна жилых домов и сельскохозяйственная техника.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

07:34 На Николаевском направлении враг развернул в определенных районах артиллерийские подразделения. В дальнейшем не исключаются попытки ведения штурмовых действий в направлениях Киселевка – Посад-Покровское и Александровка – Лупарево с целью выхода на административные границы Херсонской области, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

07:17 Ситуация в операционной зоне на Николаевско-Херсонском направлении сложная, но контролируемая, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Противник продолжает ведение боевых действий в контрбатарейной тактике на рубежах обороны.

Вертолетом нанесен удар по нашим позициям, но под нашим ответным огнем Ка-52 быстро ретировался.

В течение суток враг также совершил три ракетных удара по южным регионам. Массированный ракетный удар из семи ракет типа «Оникс» произошел по Николаеву. Поражена производственная и социальная инфраструктура города. В результате попаданий в нескольких районах областного центра возникли пожары. По уточненным данным погиб один и ранены два гражданских лица. Дважды враг атаковал и Одесщину. Обе ракеты уничтожены над морем подразделениями противовоздушной обороны.

Продолжается военная операция по поражению сил и средств противника на острове Змеином. Зафиксировано попадание в еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».

В целом за сутки в ходе выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач в нашей операционной зоне обеспечено исключение из рядов вражеской армии 20 рашистов, выведено из строя безвозвратно: самоходную гаубицу «Мста-С», 23-мм зенитную установку, тягач, четыре единицы автомобильной техники, два склада боеприпасов в Херсонской области. Окончательные вражеские потери уточняются.

Корабельная группировка вражеского флота составляет 5 ракетных и 3 больших десантных корабля. Усиление шторма заставило провести определенную рокировку сил, но сути задачи и силы угрозы это не меняет. Также повышается вероятность бесконтрольного движения морских мин, в частности в направлении побережья.