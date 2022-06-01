Экс-регионалу Маркову объявили о подозрении за поддержку оккупантов

Игорь Марков Экс-нардепу от «Партии регионов» заочно объявили о подозрении в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщили в полиции и СБУ.

Бывший народный избранник переехал в россию, где осуществлял публичные призывы в поддержку действий рф в Украине еще в начале 2014 года.

Установлено, что 49-летний житель Одессы, бывший депутат Верховной Рады Украины, начиная с 2014 года во время враждебной агрессии со стороны рф, перешел на сторону оккупантов и переехал в россию.

Начиная с марта 2022 года во время полномасштабного вторжения рф на территорию нашего государства и временной оккупации войсками рф Киевской области он принял активное участие в пропагандистской деятельности и призвал граждан Украины к поддержке государства-агрессора через российские телеканалы.

Злоумышленник направлял всю свою информационную деятельность в поддержку вооруженных формирований и избегание ими ответственности за вооруженную агрессию против Украины.

Экс-нардепу заочно объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины – коллаборационная деятельность. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до двенадцати лет.

Досудебное расследование продолжается.