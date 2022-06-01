Индия помогает российским танкерам обходить санкции, - СМИ

Индия выдает сертификаты безопасности для российских танкеров с нефтью, что позволяет им беспрепятственно заходить в индийские и другие международные порты, тогда как западные сертификационные органы прекратили обслуживать российский танкерный флот из-за санкций.

Об этом сообщает "Лига.net" со ссылкой на Reuters.

В частности, Индийский реестр судоходства (IRClass), одна из крупнейших в мире сертификационных компаний, активно обслуживает танкеры под управлением компании из Дубая SCF Management Services, являющейся дочерней компанией российского Совкомфлота. Источник, знакомый с процессом сертификации, сообщил, что большинство судов Совкомфлота уже перешли на обслуживание в IRClass через дубайское подразделение. Также судоходное отраслевое издание TradeWinds подтвердило, что большая часть международного танкерного флота Совкомфлота, рассекреченного из-за санкций, в апреле и мае была переведена в IRClass.

Данные с сайта IRClass показывают, что компания сертифицировала более 80 судов, находящихся в управлении дубайской SCF Management Services. Сертификационные компании дают гарантию безопасности судов, что необходимо для обеспечения страхования и доступа в порты.

Западные санкции против России побуждали многих импортеров нефти отказаться от покупки российской нефти, в результате чего спотовые цены на нее достигли рекордных скидок против других сортов.

Это дало индийским нефтепереработчикам возможность скупать дешевую российскую нефть, которую они раньше редко покупали из-за высокой стоимости фрахта. Индийская IRClass является одним из 11 членов Международной ассоциации сертификаторов (IACS), на долю которых приходится обслуживание более 90% мирового тоннажа грузов. Четыре ведущих члена IACS из Великобритании, Норвегии, Франции и США прекратили обслуживание российских компаний из-за санкций.

Представитель IRClass на вопрос о сертификации флота Совкомфлота ответил, что «не сертифицирует принадлежащие суда, плавающие под флагом или управляются российскими компаниями». Совкомфлот находится под санкциями и другими ограничениями Великобритании и Евросоюза, а США ограничил его финансовую деятельность.