Суд запретил пророссийскую партию Витренко

Восьмой апелляционный административный суд запретил политическую партию "Прогрессивная социалистическая партия Украины".

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность «Прогрессивной социалистической партии Украины»; средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства. В удовлетворении встречного искового заявления о признании действий противоправными отказано», - говорится в сообщении.