Любительнице «русского мира» из Снигиревки объявили подозрение в коллаборационизме

За публичную поддержку действий армии рф сообщили о подозрении 66-летней поклоннице «русского мира» из Снигиревки.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции и в Николаевской областной прокуратуре.

По данным следствия, подозреваемая возле одной из школ во временно оккупированном городе Снигиревка Баштанского района проводила публичные выступления перед местными жителями по поддержке действий рф и ее вооруженных формирований на территории нашей страны, в частности Баштанского района.

В дальнейшем видео выступлений транслировали и распространяли антиукраинские Telegram-каналы.

Досудебное расследование осуществляется Баштанским районным отделом полиции при оперативном сопровождении управления Службы безопасности в области.

Напомним, как в Баштанке депутаты не смогли отстранить от должности замглавы райсовета Мезину, которую подозревают в сотрудничестве с оккупантами в Снигиревке.