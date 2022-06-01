Пленный британец Аслин, служивший в николаевском батальоне, сообщил родным об угрозе смертной казни, - СМИ

Пленный британец Эйден Аслин, воевавший в составе Вооруженных Сил Украины и попавший в плен, связался с родственниками и сообщил, что его скоро казнят террористы из «ДНР».

Об этом пишет британская газета The Telegraph, передает Лига.net.

Издание сообщает, что Аслин позвонил своим родственникам и попрощался с ними, сообщив, что его скоро казнят. Он также сказал родным, что «его время истекает».

Бабушка Аслина Памела Голл заявила, что Эйден позвонил своей матери и сказал, что террористы «ДНР» сообщили ему, что якобы никто из Великобритании не выходил на связь по его освобождению, а потому он будет казнен.

Напомним, что в Донецкой области оккупанты захватили в плен марокканца Брагима Саадуна и британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера. Оккупанты приговорили пленных к смертной казни. Аслин, Пиннер и Саадун переехали в Украину и подписали договор с ВСУ еще до полномасштабного вторжения россии. Они сражались в составе николаевского 1-го отдельного батальона морской пехоты.