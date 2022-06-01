россияне создают пункты выдачи своих паспортов на оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях Украины россия разворачивает пункты выдачи российских паспортов и давит на украинцев с требованием получать документы.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

— Пытаясь интегрировать временно оккупированные территории Украины в российское пространство, россия разворачивает пункты выдачи паспортов россии, потому что планирует увеличить количество граждан россии, давит на людей, вынужденно оказавшихся на временно оккупированных территориях, чтобы они начали получать эти паспорта. Наибольшее давление испытывают люди, работающие на захваченных предприятиях, – сказала Маляр.

Россияне также принуждают украинцев, вынужденно оставшихся на временно оккупированных территориях, к сотрудничеству с ними. В частности, это касается педагогов.

— На сегодняшний день большинство наших людей сопротивляются, но россия на временно оккупированных территориях подавляет активные протесты наших людей, - добавила Маляр.

Заместитель министра обороны также отметила, что россияне организуют пассажирские перевозки на территорию Крыма с захваченных территорий Херсонской области, продолжают незаконно вывозить украинские культурные ценности, продукцию из захваченных предприятий и зерно.

Напомним, купанты перешли в активную стадию аннексии Мариуполя – начали прием документов для оформления российского паспорта.