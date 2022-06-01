Британия готова помочь Украине разминировать порты для экспорта зерна

Великобритания готова помочь Украине разминировать ее южное побережье, чтобы помочь экспорту зерна.

Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон, пишет «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

- Да, я не хочу прибегать к техническим или военным деталям, но вы можете понять это из того, что мы уже сделали в поставке оборудования для украинцев, чтобы помочь им защитить себя, мы, безусловно, говорим с ними технически, чтобы помочь разминировать Одессу, – сказал Джонсон.

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что кризис вокруг зерна должен быть разрешен в следующем месяце перед новым урожаем. Она сказала, что Великобритания и Турция тесно сотрудничают, в частности, чтобы получить зерно из Украины.