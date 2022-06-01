В селе в Николаевской области после бомбардировки российской авиации могли погибнуть женщина и ее внучка

Генерал полиции Вячеслав Аброськин считает, что в селе Великое Артаково погибли врач Лариса Шалига и ее внука София.
Об этом он сообщил в Facebook.
Ранее сообщалось о розыске врача и ее внуки, надеялись, что они не были в доме во время бомбежки. По другой версии, они могли скрываться от обстрелов в погребе.
Люди во дворе нашли убитого мужчину, скорее всего – сына врача. Добраться до села было невозможно из-за постоянных обстрелов.
«Несколько дней назад мы пробились в поселок Большое Артаково, нашли место захоронения частей тела, возможно, сына врача, погибшего от взрыва авиационной бомбы, которую российские кафиры сбросили во двор частного дома врача. Мы некоторое время проводили разбор обломков во дворе, чтобы найти вход в погреб, чувствовали сильный трупный запах, но из-за начала сильного обстрела вынуждены были закончить разбор завалов. Уверен, что при следующей попытке получим трупы людей, которые, возможно, похоронены заживо отбросами – военными летчиками фашистской россии», - написал Аброськин.