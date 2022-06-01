В селе в Николаевской области после бомбардировки российской авиации могли погибнуть женщина и ее внучка

Генерал полиции Вячеслав Аброськин считает, что в селе Великое Артаково погибли врач Лариса Шалига и ее внука София.

Об этом он сообщил в Facebook.

Ранее сообщалось о розыске врача и ее внуки, надеялись, что они не были в доме во время бомбежки. По другой версии, они могли скрываться от обстрелов в погребе.

Люди во дворе нашли убитого мужчину, скорее всего – сына врача. Добраться до села было невозможно из-за постоянных обстрелов.