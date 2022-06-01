ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: российская армия потеряла в Украине уже больше 34,5 тысяч солдат

В четверг, 24 февраля, в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям.

Хронология событий 23 июня по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 24 июня.

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09:51 Из Северодонецка придется выводить украинских военнослужащих, поскольку смысла находиться на разбитых позициях больше нет, а пребывание в этом городе влечет потери, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Гайдай также рассказал, что инфраструктура города полностью уничтожена, повреждены или разрушены 90% домов.

Также со стороны Золотого и Тошковки в сторону Лисичанска продвигаются россияне. ДРГ проникали на окраины города, но были вытеснены.

Из Старобельска в направлении Лисичанска выехали шесть установок для запуска ракет «Точка-У».

09:43 Общие боевые потери противника с 24 февраля по 24 июня ориентировочно составили:

- личного состава - около 34530 (+100) человек ликвидировано,

- танков ‒ 1507 (+3) ед,

- боевых бронированных машин ‒ 3637 (+5) ед,

- артиллерийских систем – 759 (+3) ед,

- РСЗО - 241 (+1) ед,

- средства ПВО - 99 (+0) ед,

- самолетов – 216 (+0) ед,

- вертолетов - 183 (+0) ед,

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 622 (+2),

- крылатые ракеты – 137 (+0),

- корабли /катера - 14 (+0) ед,

- автомобильной техники и автоцистерн - 2553 (+5) ед,

- специальная техника – 60 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Славянском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются.

09:20 Четыре пограничника погибли в Белгородской области рф. По даннымряда пропагандистских Telegram-каналов, БТР попал в засаду и был якобы подбит украинскими диверсантами.

По опубликованной информации, событие произошло 21 июня в районе села Поповка Краснояружского района.

09:13 В армии рф продолжается проблема с личным составом, который отказывается рпинимать участие в войне против Украины и дезертирует.

Пару дней назад в Белгородской области были задержаны четверо российских военнослужащих контрактной службы, которые сбежали из войсковой части. Среди сбежавших военнослужащих - один сержант и трое рядовых солдат в возрасте от 25 до 37 лет.

В ориентировке на их поиск было написано, что они отказались учавствовать в военной спецооперации. В итоге их задержали.

08:53 Более 948 детей пострадали в Украине за 4 месяца полномасштабной вооруженной агрессии рф в нашем государстве. По официальной информации ювенальных прокуроров 338 детей погибли и более 610 ранены, сообщили в ОГП.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 335, Харьковской – 177, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 55, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 31, Сумской – 17.

23 июня в результате взрыва фосфорной бомбы в Сумском районе Сумской области 13-летний мальчик получил ожог ног фосфорным веществом.

23 июня в результате обстрелов войсками рф гражданской инфраструктуры города Чугуев Харьковской области и разрушения жилых домов травмированы двое детей 9 и 6 лет.

23 июня в результате артиллерийских обстрелов Лисичанска Луганской области ранен ребенок.

В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще 5 и ранения 5 детей из-за обстрелов оккупантами Волновахского района Донецкой области.

Также стало известно, что в результате невыборочных обстрелов с марта по май военнослужащими рф жилых домов в Мариуполе Донецкой области погибли 9 детей и 8 детей получили ранения различной степени тяжести.

08:21 Атака на Лисичанск отбита, в Северодонецке – бои, россияне овладели Николаевкой, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«А еще в Лисичанске найдены тела двух погибших, раненый мужчина госпитализирован в Черновцы. Лисичанск и Боровское выдержали авиационные удары. Из всех имеющихся видов вооружения русская армия открывала огонь по Северодонецку, Белой Горе, Волчеяровке. В Северодонецке оккупанты повредили территорию «Азот» и кирпичного завода, обстреляли поселки Синецкий и Павлоград и три разбитых несколько недель назад моста. Многие дома и помещения жилищно-коммунального хозяйства разрушены в Лисичанске, страдают от российских снарядов окрестные деревни. 23 июня и сегодня утром оккупанты вели наступление в районе Мирной Долины, где продолжаются боевые действия. Наступление врага в районе Боровского успешно остановлено. Кроме того, наши воины отразили наступление в направлении южной окраины Лисичанска, нанесли потери и заставили отступить. Впрочем, силами штурмовых групп из состава 1-го армейского корпуса россиянам удалось овладеть Николаевкой», – рассказал Гайдай.

08:14 В Криворожском районе оккупанты из «Ураганов» обстреляли Гречаноподовскую и Широковсую громады, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Обошлось без пострадавших. В Широковской громаде есть разрушения.

07:29 Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне для установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей; удеражния сухопутного коридора между указанными территориями и временно оккупированным украинским Крымом; блокирование морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря, а также удержание захваченных районов Херсонской и Запорожской областей и попыток создания благоприятных условий для возобновления наступления в Николаевской области, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Противник продолжает наносить ракетные удары по критическим объектам гражданской инфраструктуры на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений. На территории республики беларусь отмечается наращивание системы инженерно-фортификационного оборудования оборонных позиций в приграничных с Украиной и странами Европейского Союза районах.

На Северском направлении враг совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Товстодубово, Бачевск, Глухов и Мануховка Сумской области.

На Харьковском направлении противник наносил артиллерийские удары в районах Харькова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенегов, Дементиевки и Золочева. Активизировал деятельность диверсионно-разведывательных групп.

На Славянском направлении из артиллерии враг обстреливает гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Богородичное, Краснополье, Курулька, Красное, Родное и Красная Поляна.

На Северодонецком направлении противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии неподалеку от Лисичанска, Северодонецка, Белой Горы, Волчеяровки, Спорного и Берестового. Нанес авиационных ударов по населенным пунктам Лисичанск и Боровское. Продолжаются боевые действия за город Северодонецк.

Оккупанты вели наступление в районе населенного пункта Мирная Долина, боевые действия продолжаются. Наступательные действия врага в районе Боровского наши воины успешно приостановили.

На Бахмутском направлении противник обстреливал позиции наших войск из артиллерии недалеко от Николаевки, Берестового и Новолуганского. Пытается улучшить тактическое положение и взять под огневой контроль существующие пути сообщения.

На Новопавловском направлении враг оказывал огневое влияние в районах населенных пунктов Антоновка, Угледар и Золотая Нива. Задействованные врагом диверсионно-разведывательные группы украинские воины обнаружили и разбили. Остатки ДРГ противника в панике скрылись.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях активных боевых действий противник не вел. В целях недопущения переброски резервов на угрожающие направления враг обстреливал наши войска в районах населенных пунктов Авдеевка, Уманское, Веселое, Новобахмутовка, Гуляйпольское, Белогорье и Староукраинка.

В рамках логистического обеспечения оккупанты пытаются разминировать акваторию морского порта Бердянск.

На Южнобугском направлении противник активных действий не вел. Враги обороняются и пытаются проводить контрбатарейную борьбу. Нанес авиационный удар по позициям наших войск в районе населенного пункта Белая Криница. Наша авиация, на соответствующих участках, ударила по ответным скоплениям врага.

Украинские партизаны продолжают сопротивление на временно захваченных территориях. Тотальное сопротивление украинцев продолжается.

00:38 В Харькове саперы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и пиротехники ГСЧС обезвредили авиабомбу ФАБ-500.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

В марте бомба была сброшена на Харьков с российского самолета, попала в крышу жилой высотки на Северной Салтовке и застряла на ее техническом этаже. Бомба могла разрушить весь этот дом, но, к счастью, не сработала. В марте пиротехники ГСЧС дезактивировали бомбу, выкрутив контактный взрыватель. Сейчас бомбу убрали из дома.

00:18 В Киеве задержан ряд диверсантов – у них обнаружены фото железнодорожной инфраструктуры столицы и блокпостов.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает «Украинская правда».