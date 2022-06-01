Война на Николаевщине: За сутки оккупанты ранили 17 человек

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 23 июня доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 24 июня, происходящими на территории Николаевской области.

Информация постоянно обновляется:

10:27 За прошедшие сутки в Николаевской области ранения получили 17 человек. Детей среди пострадавших нет, сообщила глава облсовета Анна Замазеева.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

В общей сложности, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 266 граждан, пострадавших от атак оккупантов Николаевской области. Еще 74 пострадавших получили помощь амбулаторно.

10:10 Воронка после вражеских обстрелов пригорода Николаева сегодня утром.

09:05 Николаевская ОВА опубликовала информацию относительно вражеских обстрелов по состоянию на 08:00 24 июня.

Информация об утренних обстрелах Николаева уточняется. Утром оккупанты также обстреляли село Гороховка Воскресенской общины Николаевского района, в результате чего произошел пожар.

Вчера враг обстрелял Березнеговатое и прилегающие к нему села. Повреждены четыре дома. Также обстрелы были в Широковской общине. Уничтожены склады сельхозпредприятий.

В Николаевском районе оккупанты вечером обстреляли село Новониколаевку Первомайской общины. Один человек погиб, четверо ранены. Уничтожен один дом, еще ряд повреждены.

09:03 По состоянию на 24 июня с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 5826 гражданских объектов, сообщили в ОВА.

Из них:

- объекты жилищного фонда – 3790, - медицинские учреждения – 38, - учебные заведения – 256, - заведения культуры – 99, - объекты промышленных предприятий – 60, - объекты жизнеобеспечения: газо – 638, электро – 433, водо – 23, теплоснабжения – 72, - другие невоенные объекты – 417.

В области продолжаются работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны.

В настоящее время без газоснабжения всего 7372 потребителя.

Прекращено электроснабжение, водоснабжение, водоотвод в 93 населенных пунктах (в трех – частично) Баштанского и Николаевского районов.

За сутки для ликвидации последствий российско-фашистской агрессии подразделения ГУ ГСЧС привлекались 20 раз для идентификации и изъятия взрывоопасных предметов.

Проводится добровольная эвакуация. По состоянию на 24 июня в заведениях временного размещения Николаева находятся 460 внутренне перемещенных лиц. Всего из Николаевской области эвакуировано 22993 человека.

09:00 В Херсонских пабликах опубликовали видео запуска ракет по Николаеву рано утром.

По имеющейся информации, был обстрелян пригород Николаева.

07:44 Нашей авиацией по вражеским позициям нанесено за сутки пять ударов, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Подтвержденные потери противника составляют 44 рашиста, две 152мм пушки – «Гиацинт-Б» и «Мста-Б», несколько единиц бронированной и автомобильной техники.

07:42 На Южнобугском направлении противник активных действий не вел. Враги обороняются и пытаются проводить контрбатарейную борьбу. Нанес авиационный удар по позициям наших войск в районе населенного пункта Белая Криница. Наша авиация, на соответствующих участках, ударила по ответным скоплениям врага, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

07:39 Отбой воздушной тревоги.

07:02 В Николаевской области объявлена воздушная тревога.

06:58 В Николаеве прогремела серия взрывов.