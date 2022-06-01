Война на Николаевщине: За сутки оккупанты ранили 17 человек

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.
После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.
Хронология событий 23 июня доступна по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 24 июня, происходящими на территории Николаевской области.
Информация постоянно обновляется:
10:27 За прошедшие сутки в Николаевской области ранения получили 17 человек. Детей среди пострадавших нет, сообщила глава облсовета Анна Замазеева.
Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.
В общей сложности, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 266 граждан, пострадавших от атак оккупантов Николаевской области. Еще 74 пострадавших получили помощь амбулаторно.
10:10 Воронка после вражеских обстрелов пригорода Николаева сегодня утром.
09:05 Николаевская ОВА опубликовала информацию относительно вражеских обстрелов по состоянию на 08:00 24 июня.
Информация об утренних обстрелах Николаева уточняется. Утром оккупанты также обстреляли село Гороховка Воскресенской общины Николаевского района, в результате чего произошел пожар.
Вчера враг обстрелял Березнеговатое и прилегающие к нему села. Повреждены четыре дома. Также обстрелы были в Широковской общине. Уничтожены склады сельхозпредприятий.
В Николаевском районе оккупанты вечером обстреляли село Новониколаевку Первомайской общины. Один человек погиб, четверо ранены. Уничтожен один дом, еще ряд повреждены.
09:03 По состоянию на 24 июня с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 5826 гражданских объектов, сообщили в ОВА.
Из них:
- объекты жилищного фонда – 3790,
- медицинские учреждения – 38,
- учебные заведения – 256,
- заведения культуры – 99,
- объекты промышленных предприятий – 60,
- объекты жизнеобеспечения: газо – 638, электро – 433, водо – 23, теплоснабжения – 72,
- другие невоенные объекты – 417.
В области продолжаются работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны.
В настоящее время без газоснабжения всего 7372 потребителя.
Прекращено электроснабжение, водоснабжение, водоотвод в 93 населенных пунктах (в трех – частично) Баштанского и Николаевского районов.
За сутки для ликвидации последствий российско-фашистской агрессии подразделения ГУ ГСЧС привлекались 20 раз для идентификации и изъятия взрывоопасных предметов.
Проводится добровольная эвакуация. По состоянию на 24 июня в заведениях временного размещения Николаева находятся 460 внутренне перемещенных лиц. Всего из Николаевской области эвакуировано 22993 человека.
09:00 В Херсонских пабликах опубликовали видео запуска ракет по Николаеву рано утром.
По имеющейся информации, был обстрелян пригород Николаева.
07:44 Нашей авиацией по вражеским позициям нанесено за сутки пять ударов, сообщили в Оперативном командовании «Юг».
Подтвержденные потери противника составляют 44 рашиста, две 152мм пушки – «Гиацинт-Б» и «Мста-Б», несколько единиц бронированной и автомобильной техники.
07:42 На Южнобугском направлении противник активных действий не вел. Враги обороняются и пытаются проводить контрбатарейную борьбу. Нанес авиационный удар по позициям наших войск в районе населенного пункта Белая Криница. Наша авиация, на соответствующих участках, ударила по ответным скоплениям врага, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
07:39 Отбой воздушной тревоги.
07:02 В Николаевской области объявлена воздушная тревога.
06:58 В Николаеве прогремела серия взрывов.