В рф продолжают падать самолеты – в этот раз разбился Ил-76

В Рязани 24 июня разбился российский военно-транспортный самолет Ил-76.
Об этом сообщают российские СМИ.
После падения на месте произошел пожар. Также самолет повредил линии электропередач в населенном пункте.
В минобороны рф заявили, что авария произошла из-за неисправности двигателя.
На борту судна было 10 человек. Уже известно о четырех погибших, еще четырех госпитализировали.
На месте аварии продолжают работать российские экстренные службы.
Напомним, как на границе с Украиной разбился российский штурмовик Су-25, пилот погиб.