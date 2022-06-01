В рф продолжают падать самолеты – в этот раз разбился Ил-76

В Рязани 24 июня разбился российский военно-транспортный самолет Ил-76.

Об этом сообщают российские СМИ.

После падения на месте произошел пожар. Также самолет повредил линии электропередач в населенном пункте.

В минобороны рф заявили, что авария произошла из-за неисправности двигателя.

На борту судна было 10 человек. Уже известно о четырех погибших, еще четырех госпитализировали.

На месте аварии продолжают работать российские экстренные службы.

Напомним, как на границе с Украиной разбился российский штурмовик Су-25, пилот погиб.