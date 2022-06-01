США предоставляют Украине новый пакет военной помощи на $450 миллионов

Белый дом официально объявил о выделении дополнительных 450 миллионов долларов США в качестве оборонной поддержки Украины, чтобы обеспечить передачу ВСУ больше вооружения и техники, в том числе систем HIMARS, боеприпасов и другого оборудования.

Об этом заявил во время брифинга в Белом доме координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает «Укринформ».

– Соединенные Штаты объявили о выделении дополнительной оборонной поддержки Украине на сумму 450 миллионов долларов в рамках наших обязательств, чтобы помочь Украине защитить ее демократию на фоне неспровоцированной агрессии со стороны россии, - отметил представитель Белого дома.

Кирби уточнил, что новый пакет предусматривает предоставление Украине «вооружения и оборудования, включая новые системы HIMARS, десятки тысяч дополнительных снарядов для уже предоставленных артиллерийских систем, а также сторожевые катера».

Помощь выделяется в рамках механизма президентских полномочий (Presidential Drawdowns), и это уже в 13-й раз, когда глава Белого дома применяет этот формат для отправки оборонной помощи Украине в течение нынешней войны. Таким образом, США поставили ВСУ вооружение и оборудование на общую сумму 6,1 миллиарда долларов после начала масштабной российской агрессии.