С 24 февраля украинские пограничники поймали 3,5 тысячи нарушителей границы

С начала полномасштабной агрессии россии пограничники задержали свыше 3,5 тысячи нарушителей, которые хотели попасть за границу за пределами пунктов пропуска, кроме того, ещё свыше тысячи мужчин пытались пересечь границу с поддельными документами.

Об этом сообщил официальный представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает «Укринформ».

– Каждый день задерживаются нарушители государственной границы, которые пытаются незаконно пересечь госграницу, только за прошедшие сутки таких было более 30. Что касается статистики такой категории нарушителей, то в общей сложности с 24 февраля на зеленом участке границы за пределами пунктов пропуска нами задержано уже более 3,5 тысясч таких лиц, - сказал Демченко.

По его словам, ещё примерно 1 050 нарушителей остановлены в пунктах пропуска при попытках пересечь границу незаконно, используя поддельные документы или другим незаконным способом.

Демченко подчеркнул, что пограничники пропускают мужчин исключительно в соответствии с нормами действующего законодательства. Среди исключений - водители-дальнобойщики, лица, которые перевозят гуммопомощь и грузы, мужчины, признанные непригодными к военной службе по состоянию здоровья, а также те, которые постоянно проживают за рубежом, получатели образования за рубежом, спортсмены, многодетные отцы, отцы-одиночки, лица с инвалидностью и сопровождающие их лица.